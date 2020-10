Most hétvégén jön a szabadidősport egyik legnagyobb ünnepe, a SPAR Budapest Maraton®

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A hétvégén rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb szabadidős sporteseményét, a SPAR Budapest Maraton® Fesztivált, ami nemcsak a klasszikus 42 kilométeres távval, hanem kisebb kihívásokkal is várja a résztvevőket.

A SPAR által támogatott rendezvény egyrészt a sportolás szerelmeseinek biztosít lehetőséget, hogy próbára tegyék erejüket, de emellett kiemelt célja, hogy minél több emberrel megszerettesse a mozgást, valamint felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.

A központi helyszín a Pázmány Péter sétány, van már verseny akár 500 méteres is egészen kicsiknek, 2,3 kilométer kezdődnek, akár futva, akár gyalog. És aztán a maratonig szintenként lépegetve 5, 10, 30 kilométernek is neki lehet indulni, egyedül vagy váltóban. A résztvevők között ott lesz Nagy László, egykori világklasszis kézilabdázó, aki élete első maratonjára készül.

Fontos a sportolók és a részvevők biztonsága

Az eddigi 34 alkalommal nem volt kérdés, hogy mekkora örömet okoz a közös mozgás, a táv teljesítése együtt. A célba érkezés öröme most is változatlan, de a szervezők a résztvevők egészségének megóvása érdekében számos intézkedést hoztak. Ezeket több idei sporteseményükön is bevezették már.

Ez lesz az a futóverseny, ahol számos kihelyezett kézfertőtlenítő, a távolságtartásra és maszkviselés betartására szóló felhívás és testhőmérsékletmérés várja a sportolókat.



A biztonságra törekvés a rendezvény honlapjáról is azonnal kiderül, egy letöltendő Covid nyilatkozat fogadja a látogatót. A rajtszámokat csak a kitöltött egészségügyi nyilatkozat leadása után lehet átvenni.

A szervezők átalakították a rajtzónákat és a rajtbeállást is, hogy nagyobb legyen az emberek közötti távolság és kisebb a tömeg. Pár száz fős csoportokban rajtolnak majd a futók.



Annak érdekében, hogy a futók a startra várakozva is védjék a saját és mások egészségét, a rajtzónákba és a váltózónákba is csak maszkban lehet belépni. Ezt az indulásig viselni is kell. A rajtvonalat átlépve, futás közben le lehet venni maszkot, de a szervezők kérik, hogy ne dobálják el azokat a futók, húzzák fel a csuklójukra, nem kell szemetelni, ráadásul a célba érkezés után is jól jön, amikor sűrűbbé válhat a tömeg a befutóérem és a befutócsomag átvételénél.

Változás itt is lesz, mert amíg korábban a távot teljesítőknek a gratuláció mellett kijárt az is, hogy a nyakukba akasztják az érmet, most csak kézbe kapják a medált. Ettől ugyanolyan büszkén fel lehet venni, de hosszan ezúttal ne szelfizzen senki azonnal a célban, hogy ne legyen nagy tömeg. A befutócsomagot is el kell majd venni, nem adják kézbe.



Átgondolták, hogyan lehet biztonságossá tenni a frissítőpontokat is. Az a kényelmes megoldás megszűnik, amikor futás közben el lehet venni a poharat a szervezők kezéből, el kell venni azokat majd az asztalról. És azt kérik, hogy a poharat üresen semmiképpen se rakd vissza, de ez mondjuk járványtól függetlenül is alap.

Ezeket a szabályokat kell betartani annak érdekében, hogy idén is lehessen, már 35. alkalommal SPAR Budapest Maraton® Fesztivált, hogy aztán jövőre már visszaállhasson minden a megszokott menetrendbe.

A SPAR saját húsüzeme, a Regnum Húsüzem hot doggal és csípős debrecenivel, valamint italokkal – többek között SPAR Verde ásványvizekkel – fogadja a vendégeket. A cég kiemelten odafigyel a járvány elleni védekezésre: standja több pontján kézfertőtlenítőket helyez ki a vendégek részére, a személyzet pedig természetesen maszkban és kesztyűben dolgozik majd, minden higiéniai szabályt betartva. A vállalat standja teljes bevételét ebben az évben is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatására ajánlja fel.



A névadó főszponzor a Pázmány Péter sétányon a SPAR Életmód programot is népszerűsíti. A rendezvényre látogatók az egészségtudatos életvitellel kapcsolatos nyereményjátékokban vehetnek részt és a SPAR szakértőitől (Tóth Gábor és Turcsák Katalin) válaszokat kaphatnak a minőségi táplálkozással, vagy akár a sportolással kapcsolatos kérdéseikre.