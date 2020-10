Nem muszáj ősszel érettségizniük azoknak, akik májusban a járvány miatt nem mentek el vizsgázni

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Nem muszáj most bepótolni az érettségit azoknak, akik tavasszal a járványhelyzet miatt visszaléptek a vizsgától. Aki még mindig fél az esetleges fertőzéstől, 2021 májusában is próbálkozhat, tudta meg a Magyar Nemzet az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi).

A lap pénteki számában írják, hogy a két hét múlva esedékes őszi érettségit normál menetrend szerint szervezik, de legfeljebb tízen lehetnek egy teremben és a dolgozatokat is pihentetni fogják. Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette az idei őszi érettségire javasolt biztonsági óvintézkedéseket is.

Most megtartják a szóbeli számonkéréseket is, de minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, és a szervezőknek mindent meg kell tenniük a csoportosulások elkerülése érdekében. A vizsgák során védőmaszk viselése ajánlott, de nem kötelező. A diákokat viszont úgy kell ültetni, hogy meglegyen köztük a másfél méter távolság, ennek érdekében egyszerre legfeljebb tíz fő tartózkodhat egy osztályteremben.

Az ajánlás szerint az írásbeli feladatlapjait a felbontás előtt 24 órára el kell zárni. A dolgozatokat kezelő pedagógusok, vizsgaszervezők védőkesztyűt kapnak, hogy a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak legyenek.

A feladatlapokat beszedés után is elzárják, és pihentetik egy napot, mielőtt kijavítják. Annak érdekében, hogy a papírokat ne tapogassák össze, a javító tanároknak elektronikusan is eljuttathatók a dolgozatok, és az OH javaslata szerint ugyanígy érdemes eljárni akkor is, ha a diákok szeretnék megtekinteni a javítást.

Aki beteg, hatósági karanténban van, vagy a belépéskor kötelező testhőmérséklet-méréskor kiderül, hogy lázas, az nem vehet részt a vizsgán.

Tavasszal a járványhelyzetre való tekintettel szankció nélkül vissza lehetett lépni az érettségi vizsgától. Ezt nem sokan tették meg, de aki akkor halasztott, annak a mostani tanévben pótolnia kell a mulasztást.

Ha valaki nem jelenik meg a vizsgán, még nem veszíti el az ingyenes érettségi lehetőségét, hiszen a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás kimondja, hogy akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek, de a vizsgán a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, a 2020/2021. tanév őszi vagy a tavaszi vizsgaidőszakában is térítésmentesen újra próbálkozhatnak. Aki tavasszal levizsgázott ugyan, de valamelyik tárgyból ismétlő vizsgát szeretne tenni - mert például jobb jegyet szeretne -, szintén ingyen megteheti ezt, legkésőbb 2021 tavaszán.

Az őszi érettségi október 16-án kezdődik, és november 27-ig tart. (MTI)