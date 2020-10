15 évig nem lesz olyan közel hozzánk a Mars, mint ezekben a napokban

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Oppozícióba került egymással a Föld és a Mars. A fogalom a csillagászatban nem jelent semmi rosszat, csak azt, hogy a Nap körül keringve a Föld és a Mars pályája a héten úgy alakult, hogy a Föld pontosan a Mars és a Nap közé került.

Ennek eredményeként a héten, kedden került egymáshoz legközelebb a két bolygó. Mindössze 62069570 kilométerre voltak egymástól, 2035-ig nem lesz ennyire közel Földönkhöz a Mars. Látványra azonban a jövő kedd ígérkezik a legjobbnak, ekkor fog a Földről nézve a legnagyobbnak tűnni a vörös bolygó. "Elhibázni se lehet, ez lesz a legfényesebb csillagszerű objektum az égen" - mondta Damian Peach asztrofotós.

2018-ban, a legutóbbi oppozíciónál a Mars amúgy még a mostaninál is közelebb, 58 millió kilométernyire volt csak a Földtől, de most az északi féltekén magasabban áll az égen a bolygó, vagyis sokkal jobban lesz látható, mert megfigyelését kevésbé zavarja a Föld légköre. (Via BBC)