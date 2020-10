A járvány elszabadulásától tartanak Nagy-Britanniában

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A járvány elszabadulásától trt az angol tisztifőorvos helyettese, Jonathan Van-Tam. Mint mondta, "az évszakok ellenünk dolgoznak". A BBC jelentése szerint Boris Johnson brit miniszterelnök hétfőn szigorításokat vezethet be a járvány elleni védekezésben.

Liverpoolban lépnek fel a rendőrök a járvány közepette bulizókkal szemben. Észak-Angliában már hétfőtől szigorúbb óvintézkedéseket vezethetnek be. Fotó: LINDSEY PARNABY/AFP

A kutatók becslése szerint most a betegség terjedési sebességét jelző arányszám, az R0 értéke 1,2-1,5 között lehet. Minden egy fölötti érték az esetszám növekedését jelzi, a 1,5-es R0 már nagyon gyors terjedésre utal. Szombaton amúgy 15166 fertőzöttet azonosítottak, csaknem tíz százalékka, 1302 emberrel többet, mint pénteken.

Van-Tam professzor közleményében arra is kitér, hogy bár a járvány elsősorban a fiatalabb népesség körében indult be újra, mostanra már "egyértelmű bizonyíték van rá, hogy fokozatosan az idősebb népességre is átterjedt". Ez pedig a halálozások számának növekedéséhez vezethet. Mint mondta, "ahogy az éjjel követi a nappalt, úgy követi majd a halálozások számának növekedése a következő hetekben" a fertőzésekét. Van-Tam attól is tart, hogy most ősszel már csak azért is rosszabb lesz a helyzet, mint tavasszal, mert "most a sötétebb, hidegebb téli hónapok" követik a járvány felfutását. Ugyanakkor dícsérte a felfuttatott tesztkapacitást és a jobb kezeléseket, amelyek segíthetnek a járvány kezelésében. (Via BBC)