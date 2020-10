Fürjes Balázsra cserélhetik Gulyás Gergelyt a XII. kerületben

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

"A Hegyvidék polgármesterének, Pokorni Zoltánnak és nekem is az a véleményem, hogy a legalkalmasabb jelölt Fürjes Balázs" - erősítette meg az ATV-nek Gulyás Gergely a hírt, hogy a 2022-es parlamenti választásokon a kormánypárt helyette a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkárt indítaná a stabilan jobboldali körzetben egyéni képviselőjelöltként.

Gulyás Gergely és Fürjes Balázs nevetgélnek Tarlós István egy 2018-as sajtótájékoztatóján. Fotó: botost/444.hu

Gulyás, aki helyett Fürjes indulhat a választókörzetben, arról beszélt, hogy az államtitkár "nagyon megtisztelőnek tartja a lehetőséget, és túl komolynak ahhoz, hogy elhamarkodott választ adjon". Fürjes maga is "felelős döntést" emlegetet, amit "megfelelő időben" kell meghozni. Arról is beszélt, hogy "[o]tt van a család is: ez a vállalkozás komoly fordulat lenne a személyes életünkben".

Fürjes nyilatkozatából továbbá megtudtuk, hogy családja "családként" működik, "az egész családot érintő döntéseket mindig megbeszéljük a feleségemmel". (Via 24.hu)