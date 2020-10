Hajdu Szabolcs: Ez a rendszer szétesik

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

"A kormány már nagyon gyenge. Nincs szellemi bázisa, Orbán minden értelmiségit elűzött a köreiből, csak a vakon hívők maradtak" - magyarázta a magyarországi helyzetet a Sme szlovák napilap kultúrrovatának adott interjújában Hajdu Szabolcs filmrendező. Hajdút a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) kialakult helyzetről, az új kuratóriumról, a gépesítettlövész végzettségű új kancellárról és az egyetemfoglalásról kérdezték.

Hajdu szerint Orbán kormánya "semmi mást nem kínál, csak agresszivitást", vagyis a célja a szimpla rombolás. "[E]lsősorban a hozzáértés hiánya nyilvánul meg náluk minden fronton. Orbán nem veszi figyelembe a társadalom fejlődését és semmit nem kínál a számára. A szocializmus legalább valamilyen ideológiai alapra épült, de Orbánnak még ez sincs. Ez itt már nem baloldaliság vagy jobboldaliság kérdése, ez a kormányzó hatalom színtiszta maffia" - válaszolta arra a kérdésre, hogy ami most történik, az hasonló-e a kommunista diktatúrához.

Hogy mégis miért szavaznak rá az emberek? Hajdu szerint azért, mert a rendszerváltás óta képes tematizálni a közbeszédet. "Ügyes megoldásokat dolgozott ki a hatalom megszerzéséhez és megtartásához. Sikerült a választási rendszert is úgy átalakítani, hogy az ellenfélnek csak akkor van esélye nyerni ellene, ha mindenki mindenkivel összefog" - mondta.

Az SZFE-n kialakult helyzettel kapcsolatban viszont némi fásultság is érződött rajta. Fantasztikusnak tartja, hogy az SZFE diákjait világsztárok és a civil lakosság is támogatja, de szerinte "ez ma már kevés". "Most arra lenne szükség, ha más iskolákban is, más frontokon is történjenek az események" - mondta. De úgy gondolja, hogy "[m]ár ez a harminc napos ellenállás is hatalmas dolog. Ilyen szabadságért folytatott küzdelem 1989 óta nem volt nálunk, előtte pedig csak 1956-ban". És mert a hatalom "nem tud minket leverni", ezt olyan jelnek veszi, ami a rendszer szétesésére utal. "Lehetséges, hogy a kormány még valameddig eljátszadozik, de nem tudom elképzelni, hogyan. Mi is igyekszünk az ő fejükkel gondolkodni, és ahogy ők sem látnak megoldást, nem látunk mi sem" - mondta. (A Smeben megjelent interjút Bőtös Botond fordította magyarra az Átlátszón futó blogján, a Dotohón)