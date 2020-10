Szlávik János mindenkinek ajánlja az influenzaoltást

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

A jövő héttől elérhető az idei influenzaoltás, aminek a beadását Szlávik János, az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa mindenkinek ajánlja. Mint mondta, az influenza elleni védőoltások megbízhatók, biztonságosak, csak lázas beteg, vagy az oltásra allergiás embereknek nem szabad beadni.

Szlávik az influenza mellett a koronavírus elleni védekezésről is beszélt az M1 műsorában. Mint mondta, fel kell készülnünk rá, hogy Magyarországon is tovább romlik a helyzet. De beszélt arról is, hogy hétfőtől a kórházában megkezdik a remdesivir klinikai vizsgálatát. Ez egy antivirális gyógyszer, amiből Donald Trump is kapott, ám aminek a klinikai tesztjei még nem fejeződtek be, ezért Trump is csak azért kaphatta meg, mert vészhelyzeti engedéllyel adhatják betegeknek.

Más antivirális szerekkel viszont már vannak tapasztalatok, azok a tapasztalatok szerint megakadályozták, hogy a még enyhébb tüneteket mutató betegek állapota súlyosbodjon, az antivirális szerekkel kezelt betegek kisebb valószínűséggel szorultak intenzív ápolásra a betegség során. (Via MTI)