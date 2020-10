A járvány áldozatai: ezrével hívják haza a londoni bankok a mediterrán villáikból távdolgozó munkatársaikat

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A világ egyik legnagyobb pénzügyi központja, a londoni City nagybankjai tömegével rendelik haza azokat a munkatársaikat, akik eddig a hétvégi telekről dolgoztak - írja a Financial Times. Csakhogy az ő telkeik gyakran nem Nagy-Britanniában, hanem a Földközi-tenger környékén és hasonló helyeken, vagyos külföldön vannak.



A járvány kitörése után bank dolgozók ezrei vonultak el idegenbe dolgozni, amit a munkaadóik is támogattak. Voltak, akik a hétvégi házukba költöztek, míg a nem brit származásúak gyakran visszatértek a családjuk közelébe, az anyaországukba. A mostani visszahívás oka az, hogy az adótanácsadók közben rájöttek, hogy a huzamosabb ideig egy külföldi országból végzett munkának adózási következményei is lehetnek, amennyiben az adott országban is adózni kell. Ha ugyanis egy hosszabb ideje onnan dolgozót letelepedettnek tekintenek, akkor neki személyesen és a mukaadójának is adózniuk kell.

A Citigroup nem az egyetlen bank, amely azokat a munkatársait is visszahívja Nagy-Britanniába, akiknek ezután sem kell bemenniük dolgozni az irodába. A Credit Suisse egyik menedzsere az mondta az FT-nek, hogy a hazatérést nem is kellett utasításba adnia, csak annyit közölt a beosztottaival, hogy a kinttartózkodásuk adózási következményeit nekik maguknak kell fizetniük. “Ennyi általában bőven elég, nincs szükség a parancsolgatásra” - mondta a lapnak a bankár.