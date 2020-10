Felfüggesztették a Johnson and Johnson vakcinatesztjét

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Miután megmagyarázatlan egészségügyi problémát tapasztaltak az egyik tesztalanynál, hétfőn felfüggesztette a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár a koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, írja a Reuters. Hogy pontosan milyen tüneteket észleltek a páciensnél nem közölték. A megbetegedést a cég és független orvosok is vizsgálják.

A cég oltóanyaga a harmadik fázisban jár, mikor a vakcinát emberek ezreinek adták be, hogy vizsgálják hatékonyságát és biztonságos alkalmazását. A múlt hónapban a Johnson and Johnson arról számolt be, hogy mintegy hatvanezer embert akarnak bevonni a tesztelésbe világszerte.