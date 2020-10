Otthoni maszkviselésre kérik az olaszokat

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Hétfő éjszaka írta alá Giuseppe Conte miniszterelnök az új intézkedéscsomagot, ami most először nemcsak kötelező, hanem "erősen tanácsolt" óvintézkedéseket is tartalmaz. A harminc napig érvényes intézkedéscsomag azért szükséges, mert berobbant a második hullám Olaszországban: a fertőzöttségi adatok az utóbbi egy hét alatt megkétszereződtek, a járvány országosan terjed, a dél-olaszországi kórházak megteltek. A javasolt intézkedések közt szerepel az is, hogy

az olaszok otthonaikban is viseljenek szájmaszkot, ha nem a velük élő, vendégségbe érkezett családtagokkal, barátokkal vannak együtt, vagy esetleg takarítónő dolgozik az otthonukban.

A rendelet kéri, hogy egyszerre legfeljebb hat személy tartózkodjon egy lakásban. Olaszországban továbbra is kötelező maszkot viselni a zárt helyiségekben és szabadtéren is hatéves kortól. A szájmaszkot nem viselőket vagy nem helyesen használókat négyszáztól ezer euróig terjedő bírsággal sújtják. Már szájmaszkban nyilatkoznak a politikusok is, szájmaszkban tudósítanak szabadtérről a televíziós újságírók is.

Az új korlátozáscsomag szerint a vendéglátóhelyek közül az éttermeknek éjfélkor, a bároknak és lokáloknak este kilenckor kell bezárniuk. Esküvőkön legfeljebb harmincan, stadionokban legfeljebb ezren lehetnek jelen. Az amatőr csapatsportokat felfüggesztették. Az edzőtermek nyitva maradnak, a parkokban a kocogás csak egyénileg engedélyezett, és ebben az esetben nem kell maszkot viselni. (MTI