Rékassy: Ezt a csatát már elbuktuk a teszteléseknél, plusz rég elvesztettük a kontaktkutatással foglalkozó embereket is

"Ahogy aneszteziológusok, intenzív terápiás orvosok és nővérek is jelzik, Magyarországon a legszűkebb keresztmetszetet nem a lélegeztetőgépek és a kórházi ágyak száma jelenti feltétlenül, hanem a humán erőforrás-kapacitás területén tapasztalható hiány,” mondta az Mfor.hu-nak Rékassy Balázs orvos, egészségügyi menedzser. Jelenleg Magyarországon mintegy 2000 intenzív terápiás nővér és ugyanennyi orvos van, ezért szerinte az elektív, tervezhető műtéteket le kellene állítani, ahogy tavasszal is történt. Rékassy szerint jó megoldás, hogy centrumkórházakban próbáljuk ellátni a súlyos betegeket, de az átvezényelt egészségügyi dolgozóknak meg kell teremteni a megfelelő munka- és életkörülményeket.

„Ha egy nővérnek messzire kell az új munkahelyre utaznia, legalább szervezzük meg, hogy reggel és este taxi vigye-hozza, ne tömegközlekedéssel kelljen utaznia, vagy ha úgyis üresen állnak a turisztikai szálláshelyek, és az adott kórház közelében van airbnb, akkor az állam bérelje ki számára,”

-mondta. Szerinte a 2-3 napja rohamosan emelkedő lélegeztetettek száma rossz jel, a politikai vezetésnek hasonlóan a szlovákokhoz és a csehekhez muszáj lenne szigorító intézkedéseket bevezetni. Nagyon keveset tesztel az ország, Rékassy szerint 10 ezernél többet képtelenek vagyunk elvégezni, ami azért szomorú, mert léteznek olyan magánlaborok, amelyek képesek lennének többet csinálni, vagy a WHO ajánlására állatorvosi laborokat is be lehetne vetni.

„Mivel hadinyelven szólva ezt a csatát már elbuktuk a teszteléseknél, plusz rég elvesztettük a kontaktkutatással foglalkozó embereket, egyértelmű a további esetszám-növekedés. Ha kapkodva még akarunk bármilyen utólagos intézkedést a helyzet mentésére hozni, akkor most kellene korlátozni a lakosság mozgását ugyanúgy, mint az első hullámnál”,

mondta. Bár fontosnak tartja a kormány célkitűzését, hogy működjön az ország, de szerinte eközben meg kellene teremteni a feltételeit annak, hogy a vírust kordában tartsuk, ez pedig kizárólag az emberi kontaktusok számának csökkentésével lehet elérni.