Minden üdülőjét bezárta a Magyar Posta

A Magyar Posta bezárta minden üdülőjét, és az ingatlanok egy részét már el is adták, derül ki abból az interjúból, amit a posta vezérigazgatója adott a Népszavának.

Schamschula György a lapnak azt mondta:

„Most is kint vannak a hirdetéseink nyilvános oldalakon, mert minden üdülőnket bezártuk, de az ingatlanok egy része még a birtokunkban van. Nagyon leromlott állapotban voltak, a kihasználtságuk alacsony volt, évente 100-200 milliós veszteséget hoztak a cégnek, és kétszer ennyit kellett volna költeni a felújításukra. Ezért meghirdettük a siófoki szállodánkat, hamarosan kiírjuk a balatonalmádi üdülőt is.”

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a járvány a postát sem kerülte el, áprilisban 30 százalék fölötti volt a zuhanás, és egyébként is általános tendencia, hogy egyre kevesebben adnak fel levelet vagy fizetik be a sárga csekket postán.