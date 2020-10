Szökésben van egy gyerekpornóval és szexuális erőszakkal vádolt férfi

A Szentendrei Rendőrkapitányság fogolyszökés vétségének gyanúja miatt folytat nyomozást a 60 éves Janicsek Attila ellen – írja a police.hu.

A rendőrség azt írja, a férfi Szentendre területére vonatkozó bűnügyi felügyeletét a Szentendrei Járásbíróság rendelte el szexuális erőszak, személyi szabadság megsértése, gyerekpornográfia bűntette, garázdaság, testi sértés, lopás vétsége miatt.

Janicsek Attila az elektronikus nyomkövető eszközt megrongálta, a szíjat nagy valószínűséggel levágta, és hajnali 1 óra óta ismeretlen helyen van. A rendőrök most is keresik, a lakosságtól is segítséget kérnek. (police.hu)