Csak tette a dolgát, mondta a kocogó a pumáról, ami hat percen keresztül üldözte

A utahi Kyle Burgess pár napja videóra vette, ahogy egy kölykeit védelmező puma elől menekül - hat percen keresztül. A férfi csak a szokásos, délutáni kocogására indult.

Burgess most mesélt először részletesen kalandjáról a BBC-nek. Azt mondta, a puma csak a dolgát tette, és ha annyira akarta volna, simán elkaphatta volna. A legfélelmetesebb az volt, amikor az állat háromszor egymás után rátámadt. A harmadiknál Burgess kicsit le is hunyta a szemét, és azt gondolta, „ez fájni fog”.

„Olyan, mint amikor egy macska játszik a gombolyaggal. Most majdnem én voltam az a fonalgombolyag” - mesélte a kocogó. Azt mondta, nem merte levenni a szemét az őt üldöző állatról, mert valahányszor így tett, a puma felbátorodott. A hatodik percben végül valahogy sikerült felvennie egy követ, megdobta az állatot, ami aztán elszaladt. Burgess szerint lehet, hogy kicsit el is találta. Most már álomszerűnek és szürreálisnak tartja a találkozást, de örül, hogy ő és a puma is épségben visszatérhetett a családjához.