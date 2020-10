Ma is esni fog

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Csütörtök délelőtt keleten, északkeleten lehet még néhány órás napsütés, de aztán jön az eső, zápor, sőt a délután második felében délen esetleg zivatar is kialakulhat. Időnként megélénkül az északkeleti szél az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint.

A hőmérséklet kora délután északnyugaton, nyugaton 10 és 13, míg másutt 14 és 18 fok között alakul, de délkeleten akár 20 fok is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Pénteken is eseget még majd az eső, viszont északkeleten akár 18 fok is lehet.