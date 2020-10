Lopás miatt emelt szót a Fidesz

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Lopásra panaszkodik a Fidesz - méghozzá Erzsébetvárosban, ahol pénteken a Demokratikus Koalíció elismerte, hogy a rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást az önkormányzat épületében.

Az érintett Borka-Szász Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke azonnal lemondott képviselői mandátumáról és kilépett a pártból.

A kerületi Fidesz délután közleményben reagált az esetre. Az MTI-nak eljuttatott szövegben azt írták, a 2010-ben befejeződött Hunvald-korszak után újra lop a baloldal Erzsébetvárosban, és szeretnék tudni, tudott-e erről a polgármester Niedermüller Péter - kapott-e a lopott pénzből ő, esetleg a pártja. Ugyanezt a kérdést szegezték a kerület DK-s képviselőjének, Oláh Lajosnak, akit Borka-Szász bizalmasaként emlegetnek.

„A gyanú fennáll, ezért kérdezzük, hogy tudott-e erről a kerület gyurcsányista vezetése, Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere. Részesültek-e a lopásból származó haszonból ő és a Demokratikus Koalíció, finanszírozták-e a pártjukat a lopott pénzből?”

- írják, kifejezve reményüket, hogy a hatóságok a bűncselekmény minden szálát és érintettjét felderítik majd.

Niedermüller a Facebook-oldalán csalódottan reagált a történtekre:

„Egy párttársam, akivel együtt dolgozunk tavaly nyár óta az önkormányzati kampányban, majd a választási győzelem után az önkormányzatban, csúnyán cserben hagyott. Vagy talán még ennél is erősebben kellene fogalmaznom. Elárult. Mi azért jöttünk ide, azért akartunk és akarjuk vezetni ezt a kerületet, mert vannak elveink, meggyőződésünk, hitünk. Hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a kormány és annak holdudvara, mi nem lopunk, csalunk, ügyeskedünk. És akkor most a DK egyik tagja, egy önkormányzati képviselő áramot lop hivatali irodájában. Most akkor mit mondjak? Oly mértékben csalódott és elkeseredett vagyok, hogy alig tudok mondani valamit. (...) És akkor épp egy DK-s… Egyszerűen fáj, ordítani tudnék, hogy mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni?”