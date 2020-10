Ha már nem utazhatnak, az Északi-tenger hullámain fagyoskodnak a szörfösök

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Hideg Hawaii-ként emlegetik Dánia nyugati partjait a szörfösök, akik a járvány miatt idén nem tudják a trópusokon űzni a hobbijukat.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Az AFP cikke szerint a környező országokból egyre többen keresik fel Klitmoller városát az Északi-tengernél, hiába a szürke, hideg időjárás. Ráadásul egy szörfoktató szerint náluk nem olyan kiszámíthatók a hullámok, mint a bali vagy tahiti szörfparadicsomokban.

Az ezer lakosú Kitmollert nem most fedezték fel a szörfösök, a 90-es évek óta járnak oda, még ha kezdetben gyanakodva méregették is őket a dán halászok. Ma már az iskolában is van szörfóra, és arra számítanak, a vírushelyzet tovább növeli majd a hely népszerűségét.