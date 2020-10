Merkel: A következő napokban, hetekben dől el, milyen lesz a karácsony

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

„Most mindent meg kell tennünk azért, hogy a vírus ne terjedjen kontroll nélkül. Minden nap számít” - mondta Angela Merkel német kancellár szombati videóüzenetében.

Arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon, és mondjanak le minden utazást, minden ünnepséget, ami nem nélkülözhetetlen. Merkel elmondása szerint a járvány „nagyon komoly szakaszába” értek Németországban, és a regisztrált fertőzöttek száma napról napra ugrásszerűen növekszik.

„A nyár ehhez képest nyugodt volt, de annak vége, most nehéz hónapok elé nézünk. A következő napokban, hetekben dől el, milyen lesz a tél, milyen lesz a karácsony. Mindannyian, közösen, a cselekedeteinken keresztül befolyásoljuk.” A kancellár szerint az év első fele azért volt olyan sikeres Németországban, mert mindenki betartotta a szabályokat, amire most mindennél nagyobb szükség van.

Angela Merkel Fotó: AXEL SCHMIDT/Picture-Alliance via AFP

Szombaton közel nyolcezer új fertőzöttet jelentettek az országban, ami rekordnak számít a járvány kirobbanása óta. Összehasonlításképp: egymillió főre vetítve a magyarországi napi regisztrált fertőzésszám kétszerese a németországinak (az elmúlt héten a napi átlag itt 122 volt, ott 63).

Ennél is fontosabb, hogy a napi pozitív tesztek aránya átlagosan két százalék körül van Németországban, míg nálunk 10 százalék felett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint öt százalék alatt tekinthető kontrolláltnak a járvány. A második hullámban a halálozást tekintve is jóval kedvezőbb a németországi helyzet. (Hiába állította Orbán Viktor épp az ellenkezőjét pénteken.)

A Deutsche Welle azt írja, Németországban tízezer embert akarnak felvenni a következő időszakban csak azért, hogy kontaktkutatással foglalkozzanak, miközben a hadsereget is bevonták ebbe a munkába.