Felfüggesztették a New Yorker egyik legismertebb szerzőjét, mert egy Zoom-hívás közben maszturbált

A New Yorker felfüggesztette az egyik legismertebb szerzőjének és jogi szakértőjének Jeffrey Toobinnak a munkaviszonyát, miután kiderült, hogy Toobin maszturbált egy Zoomon zajló online szerkesztőségi hívás alatt.

Jeffrey Toobin Fotó: D Dipasupil/AFP

A sztorit elsőnek a Vice írta meg, eszerint a New Yorker hívásban részt vevő tagjai épp szünetet tartottak, Toobin pedig ekkor maszturbált, amit a hívásban szereplők közül legalább ketten láttak is.

Toobin nem tagadta a dolgot, hétfői közleménye szerint kínos és ostoba hibát követett el, azt hitte, hogy nem megy a kamerája. A férfi elnézést kért a feleségétől, családjától, barátaitól és munkatársaitól is, és közleményében hangsúlyozta, hogy azt hitte, senki nem látja őt, amikor az eset történt.

Mint a Guardian írja, Toobin az egyik legismertebb jogi szakértő az amerikai médiában, több mint 25 éve dolgozik a New Yorkernek, és a CNN jogi elemzőjeként is tevékenykedik.

A New Yorker közleményben erősítette meg, hogy Toobin munkaviszonyát felfüggesztették mindaddig, amíg kivizsgálják, hogy mi történt pontosan. A CNN is kiadott egy közleményt, eszerint Toobin maga kérte, hogy személyes okok miatt most nem dolgozna egy darabig, amit a vállalat biztosított a számára.