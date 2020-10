15 ezer új fertőzöttet regisztráltak Olaszországban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elmúlt 24 órában 15 199 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az olasz hatóságok, a járvány kitörése óta egyszer sem volt ilyen magas az új esetek száma. Egy nap alatt 127 ember halt bele a vírus okozta betegségbe, ezzel a halálos áldozatok száma 36 832-re emelkedett. Az eddig összesen regisztrált esetek száma megközelíti a 450 ezret.

Várható volt, hogy újabb rekordot ér majd el az esetszám Olaszországban, napközben ugyanis kiderült, hogy a járvány által leginkább sújtott Lombardia tartományban 4000 új fertőzöttet regisztráltak, ami szintén rekordnak számít. A tartomány vezetői bejelentették, hogy csütörtöktől kijárási tilalmat vezetnek majd be, ami este 11 és reggel 5 óra között lesz érvényes. Péntektől a dél-olaszországi Campania tartományban is hasonló intézkedést vezetnek be.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter az olasz sajtónak szélsőségesen súlyosnak nevezte a járványhelyzetet, a fertőzések száma folyamatosan emelkedik, de azt mondta, a kormány éjt nappallá téve azon dolgozik, hogy karantén bevezetése nélkül sikerüljön lassítani a járvány terjedését. (Guardian)