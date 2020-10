Lengyelországban az általános iskolák felső tagozatai is átállnak átállnak a vegyes vagy távoktatásra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Lengyelországban az általános iskolák felső tagozatai is áttérnek vegyes vagy távoktatásra, hogy ezzel is lassítsák a koronavírus-járvány terjedését - jelentette be szerdai parlamenti beszédében Mateusz Morawiecki kormányfő.

A középiskolák és a felsőoktatási intézmények már hétfőn áttértek távoktatásra azokban a lengyelországi járásokban, amelyeket a fertőzöttek magas száma miatt veszélyeztetett, piros övezetnek minősítettek - vagyis az ország területének mintegy felén. Az általános iskolák felső tagozatairól a válságstáb szerdai ülésén döntenek hivatalosan.

Morawiecki elmondta, a kormány a lehetséges legrosszabb forgatókönyvekre készül. "Jöhet a második hullám, jöhet a harmadik, jöhetnek további hullámok", a kormány stratégiája pedig az, hogy megóvják a betegség által leginkább veszélyeztetett időseket, egyúttal úgy alakítsák a társadalmi és a gazdasági életet, hogy az emberek "tanulhassanak, dolgozhassanak, élhessenek, ne zárják be a gazdaságot, és mégis megszakíthassák a Covid-19 terjedésének folyamatát".

A közel 38 millió lakosú Lengyelországban egy nap alatt 10 040 új fertőzöttet mutattak ki, a legtöbbet a járvány kitörése óta. Egy nap alatt 130-an elhunytak, közülük 117-nek a Covid-19 mellett valamilyen krónikus alapbetegsége volt, 13-an viszont kifejezetten a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult szövődmények miatt haltak meg. Szerdára több mint ezerrel, 9439-re nőtt a koronavírus miatt kórházakban kezeltek száma, 757 beteg van lélegeztetőgépre kapcsolva.

Az országban a miniszterelnök elmondása szerint összesen közel 3 ezer lélegeztetőgép áll rendelkezésre. A Covid-19-betegeknek szánt férőhelyek kapacitása 16-17 ezer, ezt további 15 ezerrel fogják megnövelni. A következő "védővonalat" pedig a minden vajdaságban - így a varsói Nemzeti Stadion konferenciatermeiben is - kialakítás alatt lévő, a járvány felerősödésének esetén felhasználandó ideiglenes kórházak jelentik - mondta el Morawiecki. (MTI)