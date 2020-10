Spanyolországban már több mint egymillió embert fertőzött meg a koronavírus

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Spanyolország az első ország Európában, ahol egymillió fölé emelkedett a regisztrált koronavírusos fertőzések száma - írja a Reuters. Szerdán a spanyol egészségügyi minisztérium közlése szerint 24 óra alatt 16 973 újabb fertőzést regisztráltak, ezzel már 1 005 295 esetről tudnak a járvány kitörése óta. A járvány miatt eddig 34 366 vesztette életét, ez a szám egy nap alatt 156-al nőtt.

A járvány terjedését a márciustól júniusig tartó korlátozásokkal sikerült lelassítani, a karantén feloldása után viszont augusztus végétől újra napi 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak, majd a szám a múlt héten 16 ezer fölé növekedett. Emiatt több tartomány újra bevezetett bizonyos korlátozásokat, Madridban pedig két hétre rendkívüli állapotot hirdettek, ennek azonban most szombaton vége lesz.

A központi kormányzat a Reuters cikke szerint most azt mérlegeli, hogy a leginkább érintett térségekben, így a fővárosban is kijárási korlátozásokat vezessenek be. Eközben viszont Spanyolországban is komoly politikai viták vannak arról, hogy hogyan lehetne a járvány terjedését a gazdaság ellehetetlenítése nélkül lassítani. Pedro Sanchez szocialista miniszterelnökkel szemben egy bizalmatlansági indítványt is beadott a jobboldali radikális Vox párt, amelynek vitája a napokban zajlik.