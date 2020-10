Trump ráfeküdt a kampányra: leidiótázta a legfontosabb járványszakértőt

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Az elnökválasztás közeledtével Donald Trump ismét támadást indított az Egyesült Államok járványügyi hatóságának elnöke, Anthony Fauci ellen.

Szerinte az emberek unják, hogy folyton „az idiótákat” kell hallgatniuk a vírusról, Faucit pedig „katasztrófának” nevezte a kampánystábjával folytatott hétfői megbeszélésen, amire több újságírót is meghívtak. „A legnagyobb gyűléseket tartom valaha. És itt a Covid. Az emberek azt mondják, mindegy, csak hagyjatok minket békén. Belefáradtak” - idézte Trumpot a New York Times.

Donald Trump és Anthony Fauci Fotó: Drew Angerer/AFP

Amellett, hogy lehülyézte az ország legtekintélyesebb járványszakértőjet, kedves figurának is nevezte, aki már túl régóta, „500 éve” a helyén van. Fauci valóban évtizedek óta vesz részt amerikai járványok kezelésében, hat elnökkel dolgozott együtt, republikánusokkal és demokratákkal is. (Pályafutásáról tavasszal a New Yorker írt izgalmas portrécikket.)

Ennek ellenére másnap, amikor Trumpot a témáról kérdezték a Fox Newsban, demokrata elfogultsággal vádolta Faucit. „Csak annyit mondok, hogy nem mindig csapatjátékos.” Szerinte Fauci mindvégig tévedett a járvánnyal kapcsolatban.

Miközben Trump szereti bagatellizálni a vírushelyzetet, Fauci figyelmeztette az embereket, hogy kemény télre kell készülniük. Az elnök szerint ez csak egy vélemény, és új tanácsadója, Scott W. Atlas - aki neuroradiológus, és nincs járványügyi tapasztalata - mást gondol. Trump arról is beszélt, hogy valójában a média állítja őt szembe Faucival.

Az Egyesült Államokban hivatalosan 220 ezer áldozatról tudni, de a valós szám közelebb állhat a 300 ezerhez: egy friss jelentés szerint ennyivel többen haltak meg február és szeptember közt a sokéves átlagnál. Ebbe például olyanok is beletartozhatnak, akiknél nem azonosították a fertőzést, de a járvány miatt nem fértek hozzá az egészségügyi ellátáshoz.