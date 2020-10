Gulyás az SZFE-ről: A kormány csak sok sikert tud kívánni a tárgyalófeleknek

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

"Az európai helyzet aggasztó, Magyarország sem kivétel," a fertőzöttek és az elhunytak száma is emelkedik, állapította meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki délelőtti Kormányinfó sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely szerint a számok azt mutatják, hogy a magyar helyzet most is jobb az uniós átlagnál. Az egészségügyi rendszer felkészült, műtétek nem maradtak el, a kórházi ágyak 47 százaléka üres, tette hozzá.

"A kormány mindenkit arra kér, hogy idén ne menjen külföldre síelni, mert gócok alakulhatnak ki, ahogy tavaly. Valószínűleg itthon is korlátozásokat kell majd bevezetni a síközpontoknál,"

mondta.

SZFE-ügy

"A kormány csak sok sikert tud kívánni a tárgyalófeleknek," mondta az ATV kérdésére válaszolva a Színház- és Filmművészeti Egyetemen kialakult patthelyzetről. Gulyás szerint nincs politikai célja a kormánynak az ügyben. A színvonalasabb oktatás az érdekük.

"Mi örülünk annak, hogy ha a színészeti képzésnek ez a sajátos, avantgárd ága mielőbb normális mederben zajlik,"

mondta.

Gulyás újságírói kérdésekre válaszolva a csütörtöki Kormányinfón elmondta még, hogy