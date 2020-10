Vezető ügyészt és főrendőrt vettek őrizetbe Szlovákiában

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Korrupciógyanús üzelmei miatt Dušan Kovačik leváltását már 2017-ben tömegdemonstrációkon követelték. Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Csütörtök reggel őrizetbe vették Dušan Kováčikot, a szlovák Különleges Ügyészi Hivatal vezetőjét, illetve Norbert Pakšit, a rendőrség különleges tevékenységet folytató alakulatának igazgatóhelyettesét, írja a Paraméter. Cikkük szerint a délelőtt folyamán mindkettejüket meg is gyanúsították, de hogy mivel, az egyelőre nem nyilvános. A Denník N szlovák napilap értesülései szerint a letartóztatásoknak egy pozsonyi bűnszövetkezet, a Takáč-banda viselt dolgaihoz lehet köze, a vezető ügyész és a főrendőr is segíthette a bűnözőket.

Kováčikot és Pakšit azután vehették őrizetbe, hogy két másik gyanúsított, a korábban a Pénzügyi Hatóság Bűnüygi Hivatalát vezető Ľudovít Makó, illetve egy bizonyos František Böhm is együttműködni kezdett a nyomozókkal.

A Denník N úgy tudja, hogy Kováčik és Pakši letartóztatásának a Takáč-banda egyik tagjának 2017-es szabadlábra helyezéséhez lehet köze, ami gyaníthatóan megvesztegetés eredménye lehetett. A Paraméter a Különleges Ügyészi Hivatalt 17 éve vezető Kovačik eddigi működéséről megjegyezte, hogy a most őrizetbe vett ügyész hivatali ideje alatt 61 ügyben járt el felügyelő ügyészként, ám egyetlen általa vitt ügyben sem született vádemelési javaslat. Ellenben nemrég kétszázezer eurót fizetett be a bankszámlájára, amit a bank a pénzmosás elleni törvények előírásainak megfelelően be is jelentett a rendőrségnek, amely azonban abban az ügyben nem indított vizsgálatot.