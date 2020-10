Orbán azt akarja, hogy általános legyen a maszkviselés

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"Adtunk elegendő türelmi időt, mindenki megérthette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése. Utasítottam a belügyminisztert arra, hogy szerezzen érvényt a hatályban lévő jogszabályoknak és érje el, hogy a maszkviselés általánossá váljon." -ezt mondta az operatív törzs pénteki ülése után Orbán Viktor a Facebook oldalán közölt videóban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a háziorvosoknál elérhető és ingyenes lesz az influenzaoltás, amit a három évnél fiatalabbak is megkaphatnak majd.

A miniszterelnök beszámolt arról, hogy Magyarország az összes európai, koronavírus elleni vakcinára vonatkozó beszerzési programban részt vesz, de utasította az operatív törzset, hogy az orosz és kínai vakcinák előállításának és beszerzésének körülményeiről is tájékozódjon,