43 év után ellenzéki győzelem a Seychelle-szigeteki választáson

Wavel Ramkalawan anglikán lelkipásztor 54,9:43,5 arányban legyőzte a Seychelle-szigetek regnáló elnökét, Danny Faurét a szigetország elnökválasztásán. Történelmi diadalt aratott, az általa képviselt ellenzék 1977, vagyis 43 év után térhet vissza a hatalomba.

Ramkalawan győzelmi beszédében békülékeny volt, azt mondta, nincsenek győztesek vagy vesztesek. "Faure úr és én jóbarátok vagyunk. És egy választás nem jelenti a végét annak, hogy valaki hozzájárulhasson a szülőföldje boldogulásához" - mondta, miközben a vesztes Faure a közelben ült, és egyetértőleg bólogatott, jelentette a Reuters.

A 43 ellenzékben töltött év mindenképpen sok, úgy pláne, hogy a szigetország összesen 44 éve független. A most elbukó elnök, Fauré Egységes Pártja egy évvel a függetlenség kikiáltása után puccsal került hatalomra, amit 1993, a többpárti demokrácia visszaállítása óta is sikerrel tartott meg mostanáig. (Via BBC)