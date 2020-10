Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Meghalt 78 éves korában a Samsung elnöke, Li Kun Him jelentette be a dél-koreai cég. A tájékoztatás szerint Li mellett volt családja, köztük fia, a Samsung alelnöke, a vállalatot már ténylegesen évek óta irányító Li Dzse Jong is. Az elhunyt elnök apja tésztágyából tette Dél-Korea legnagyobb vállalatává a Samsungot. A Forbes 2017-es becslése szerint a Li-örökség a 16 milliárd dollárt is elérheti (BBC)