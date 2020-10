Olaszországban már hat órakor bezárnak a vendéglátóhelyek

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Újabb szigorítások lépnek életbe Olaszországban: a vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként vasárnapi sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. A bárok, presszók, fagylaltozók, éttermek és más vendéglátóhelyek esti zárását 18 órára tették, és a korlátozás a hét minden napjára vonatkozik. Emellett ismét bezárják Olaszországban a mozikat, színházakat, koncerttermeket, edzőtermeket, uszodákat, diszkókat és játéktermeket. Tilos lesz mostantól a hivatalos és magán jellegű rendezvények, ünnepek rendezése, közöttük a házibuli, az esküvői ebéd és a jelenléttel tartott konferenciák is.

Horvátországban is szigorít a kormány: korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben is. Hétfőtől érvényes rendelet szerint ötven fő felett tilosak lesznek a nyilvános összejövetelek, esküvőkön, temetéseken legfeljebb 30-an, más magánjellegű rendezvényeken legfeljebb 15-en vehetnek részt. A sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni, abban az esetben, ha nem tartható be a 1,5 méteres távolság, és nyitott térben is kötelező lesz a maszk viselése. Éjféltől reggel hat óráig tilos lesz szeszesitalt árulni.