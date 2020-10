Zavargásba torkollt Rómában a szélsőjobboldal kijárási tilalom elleni tüntetése

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Tetőtől talpig feketébe öltözött, arcukat eltakaró neonácik támadtak rendőrökre Róma belvárosának legnagyobb terén vasárnapra virradó éjszaka. Az Új Erő nevű szélsőjobboldali csoport tagjai az "egészségügyi diktatúra", magyarán a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások ellen tiltakoztak.

Rendőrök és szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze Rómában, a Piazza del Popolón vasárnapra virradó éjszaka. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A csoport tagjai pontban éjfélkor zöld-fehér-piros tűzijátékkal indítottak, majd egyből rátámadtak a rendőrökre. Füstbombákkal dobálták őket, illetve járműveket rongáltak meg.

Az összecsapás több mint egy órán át tartott, és a város több kerületére is átterjedt, ahol a fiatalok kövekkel, illetve elektromos rollerekkel dobálták meg a kijárási tilalom betartatása miatt járőröző rendőrökre.

Az összecsapásokban több rendőr is megsérült. A hatóságok tíz tüntetőt vettek őrizetbe.

Olaszországban egyre nagyobb vitát váltanak ki a járványügyi korlátozások, illetve azok drámai gazdasági hatásai. Az Il Messaggero római napilap szerint a fővárosban komoly veszély fenyegeti a közrendet a járvány okozta gazdasági válság miatt kialakuló társadalmi feszültségek miatt. Ezt részben Luciana Lamorgese belügyminiszter is elismerte, bár ő korábban szándékosan erőszakos, szervezett megmozdulásokként jellemezte a kijárási tilalom elleni zavargásokat.

A kormány közben újabb szigorításokra készül, ezeket eredetileg szombaton tervezte bejelenteni Giuseppe Conte miniszterelnök, mielőtt sajtótájékoztatóját váratlanul vasárnap estére halasztotta volna. A sajtóértesülések szerint a szigorítások után az éttermeknek és a boltoknak már este hatkor be kéne zárniuk, és legalább egy hónapra a tartományok közti közlekedést is korlátoznák. (Via MTI)