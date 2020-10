Demeter Szilárd zenekara is fellép a rendezvényen, amit a saját intézménye támogat

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

A Telex írta meg, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) is támogatja azt a zenei rendezvényt, ahol többek között Demeter Szilárd zenekara is fellép, ami azért érdekes, mert ő a PIM főigazgatója és az NKA egyik bizottsági tagja is.

Demeter Szilárd Fotó: Botos Tamás/444

Az 1Kárpát-medence Fesztivál az A38-on lesz november 5-8. között, határon túli kötődésű zenekarok lépnek fel rajta. A fellépők között ott lesz a – rövid, de látványos karrier után felbomlott Longstep romjain alakult – Loyal (vagy Loyal Apples' Club) együttes is, aminek tagja az egyébként erdélyi származású Demeter, illetve Megadja Gábor, a PIM-főigazgató tanácsadója. (Telex)