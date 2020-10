Hadházy: Az ellenzék alapvető érdeke, hogy azt üzenjük, mi máshogy fogjuk a korrupciót kezelni, mint a Fidesz

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

“Pontosan azért kellett felhívni a figyelmet erre a visszás esetre, hogy a jövőben az ilyen baleseteket elkerüljük. Van, aki most abban bízik, hogy az előttünk álló gazdasági válság miatt – mert ez bekövetkezik hamarosan – vörös szőnyegen lépkedünk be a hatalomba. Többen emlékeznek arra, hogy 2010-ben Mari néni macskáját is beszavazták volna a parlamentbe fideszes zászló alatt, mert az emberek a válságban a hatalmat okolták és változást akartak, bármi áron.”

Ezt Hadházy Ákos független ellenzéki képviselő nyilatkozta a Népszavának, amikor a lap a minapi borsodi időközi választáson elbukott közös ellenzéki jelölt, Bíró László gyanús gazdasági ügyének leleplezéséről kérdezte.

Bár a választás két hete volt, a Népszava friss interjújának az volt az apropója, hogy egyetlen ellenzéki párt sem jelent meg október 23-án a Hadházy által a közmédia székházához szervezett autós demonstráción. És a lap szerint ez üzenet lehetett a pártoktól, hogy Hadházynak nem kellett volna “leszednie a keresztvizet” Bíróról.

A politikus a Népszavának azt mondta, hogy reméli, nincs összefüggés az ellenzéki pártok távolmaradása és a Bíróval szemben megfogalmazott kritikája között.

Hadházy szerint ha a 2022-es választásokon olyanok lennének a feltételek, mint 2010-ben, az ellenzék gyengébb jelöltekkel is nyerhetne.

De a helyzet szerint alapvetően más lesz:

“(...) a Fidesz nem fair módon versenyez, krumpli van, évi 150 milliárdos kormány-kampány van, rengeteg lopott pénzzel állunk szemben, és ez nem fog változni, sőt. Ebben a szituációban nekünk muszáj a legjobb és leghitelesebb jelöltet megtalálni, ez az egy esélyünk van.”

Hadházy azt mondta, hogy ő annak idején, a Fideszben is elmondta, hogy nem kéne lopni, majd LMP-sként azt, hogy szerinte össze kéne fogni más pártokkal “és most, függetlenként is, hogy 2022-ben csak a leghitelesebb jelöltekkel van esélyünk.”

A képviselő szerint az ellenzék előtt álló igazi kulcskérdés a közmédia jelenlegi gyakorlatának megváltoztatása:

“Pufoghatunk magunkban, hogy jaj, ezek megint csaltak, megvették krumplin a választókat, s hihetjük, hogy ennek kivédésére elég lesz majd az összefogás, de a matek kérlelhetetlen: a propaganda még mindig túl sok embert téveszt meg. Egyszerűn nem szabad eltűrnünk, hogy egy közpénz-százmilliárdokkal kitömött, elsöprő jobboldali agitációs propagandagépezet befolyásolja a választások kimenetelét. Pár hónapunk van, jövő tavaszig ezen a téren változásokat kell elérnünk.”

A teljes interjú itt olvasható el.