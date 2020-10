A Magyar Nemzet szerint nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

A Magyar Nemzet szerint emelkedhet a vásárlókra kiróható ötezer forintos bírságösszeg a kötelező bolti maszkviselés szabálysértése esetén.

A kormányzati lapnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára mondta el, hogy kezdeményezték a kormánynál, hogy a maszkviselési kötelezettség kiterjesztése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzések szigorítása érdekében növelje meg a boltokban tetten ért szabálysértőket sújtó bírságösszegek alsó, jelenleg ötezer forintos határát.

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Vámos György szerint kereskedőknek alapvető érdekük, hogy folyamatosan biztonságos körülmények között bonyolódjon a hétről hétre erősödő év végi szezon az üzletekben, mérettől függetlenül. Viszont nem lehet minden vevő mellé külön ellenőrt állítani, ezért látványos előrelépést hozhat, hogy a büntetési összeg elrettentő erejű emelése még nagyobb figyelemre készteti majd a vásárlót.

Vámos szerint nem a bírságolás a cél, ezért nem azt javasolják, hogy már a legenyhébb esetekben is pénzt fizettessenek, hanem azt, hogy a bírságolásra eddig is alapot adó helyzetekben markánsan emelkedjen az alapösszeg. Már eleve visszatartó ereje van, ha a helyszínen megjelennek az egyenruhás rendőrök. Kitért arra is, hogy

támogatják azt a szakszervezeti felvetést, miszerint az ünnepi bevásárlások idején nagyobb erővel biztosítsák a láncok a kötelező ellenőrzési feladatok ellátását. (via MTI)