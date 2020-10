Két napja tüntetnek Philadelphiában, mert rendőrök lelőttek egy mentális problémákkal küzdő, fekete férfit

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Két egymást követő éjszaka is százak vonultak utcára Philadelphiában, miután hétfőn rendőri intézkedés közben lelőttek egy 27 éves fekete férfit, Walter Wallace-t.

A hétfői rasszizmusellenes megmozdulás 300 résztvevőjéből 91-et letartóztattak, a hatóságok szerint többen boltokat fosztogattak, 30 rendőr pedig megsérült. A BBC beszámolója szerint a keddi tüntetés békés hangulatban kezdődött, de estére megint feszültté vált a helyzet, a rohamrendőrök összecsaptak a tünetőkkel.

Fotó: GABRIELLA AUDI/AFP

A tüntetők kukából próbáltak barikádot emelni, a rendőrök pedig paprikasprét és gumibotot használtak, miután állításuk szerint rájuk támadtak. Később ismét boltok kifosztásáról érkeztek hírek.

Hét-hét lövés

A hivatalos közlés szerint hétfőn délután egy fegyveres férfihez riasztották a rendőröket. Amikor megérkeztek, Wallace kést tartott maga elé, amit a felszólítás ellenére sem dobott el, inkább közelített a rendőrök felé. Ezután mindkét rendőr tüzet nyitott, hét-hét lövést adtak le, Wallace vállát és mellkasát érték a golyók.

Fotó: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via AFP

Az áldozat édesapja szerint a fia mentális betegséggel küzdött, gyógyszert is szedett. Az apa bírálta a rendőröket, amiért nem sokkolót használtak, de mint utólag kiderült, az nem is volt náluk. Közben a család ügyvédje azt nyilatkozta, eredetileg mentőt hívtak, hogy segítsenek javítani Wallace állapotán, helyettük érkeztek a rendőrök. Jelen volt a férfi várandós felesége is, aki szólt a rendőröknek, hogy férje bipoláris zavarral küzd.

Az áldozatról feltörekvő repperként írnak, aki gyakran írt dalokat rendőri erőszakról, rasszizmusról és fegyverekről. Nyolc gyermeke volt, és korábban bűnösnek találták rablásért és azért, mert 2017-ben rátörte az ajtót egy nőre, majd fegyvert fogott a fejéhez. 2013-ban testi sértést követett el, majd intézkedés közben megütött egy rendőrt.

Fotó: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via AFP

A BBC azt írja, visszafogott becslések szerint is a rendőri intézkedés közben meghalt amerikaiak negyede valamilyen fogyatékossággal él.

Kampánytéma lett

Trumo elnök is megemlítette az ügyet wisconsini kampányeseményén, igyekezve ellenfeléhez, Joe Bidenhez kötni a tüntetőket. Azt mondta, Biden a lázongók pártján áll, akik súlyos sérüléseket okoztak a rendőröknek.

Közben Biden és alelnökjelöltje, Kamala Harris közleményt adtak ki arról, hogy elfogadhatatlannak tartják, ha valakinek mentális problémája miatt kell meghalnia.

„Nem utálom a rendőröket. Azt utálom, hogy a rendőrök nem állnak ki a rendőrök által megölt feketék mellett” - üzente egy tüntető. Fotó: GABRIELLA AUDI/AFP