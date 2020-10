Müller Cecília: Magyarországon lesz elég kórházi ágy

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Magyarországon az „nem következik és nem kövezett eddig be”, hogy ne jutna valakinek kórházi ágy, hiszen előre megtervezték az ellátottak helyét, mondta Müller Cecília tisztifőorvos az Operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília szerint külföldről lehet hallani olyat, hogy lassan megtelnek az intenzív ágyak, és a kórházak nem tudnak több beteget fogadni, de Magyarországon semmi ok a pánikra, ugyanis Müller Cecília mindenkit biztosított arról, hogy lesz elegendő férőhely. Müller Cecília azt is megállapította, hogy az ország tesztkapacitásának nincs határa. Szerinte, akinek szüksége van laboratoriumi vizsgálatra, vagy azért mert beteg, vagy azért, mert kontaktszemély, az megkapja.

Beszélt arról is, hogy az 1600 szociális intézményből 96 intézmény érintett a koronavírusban, ebből 6 olyan van, ahol már az első hullámban is volt koronavírusos. Ez azt jelenti, hogy a szociális intézményben élők és dolgozóknak a 6 százaléka produkált pozitív tesztett. Az érintett szociális intézmények közül 19 olyan van, ahol mindössze csak egy pozitív esetet találtak, 44 intézményben kevesebb, mint 10 pozitívat, két intézményben pedig 10-nél is több beteg van.