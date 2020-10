Szlávik: A megfertőződött emberek nagy része nem kerülte el a tömegrendezvényeket

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Miután a koronavírus halálos áldozatai is napról napra 40 fölött vannak, "továbbra is az egyéni felelősség a legfontosabb, tartsuk be az előírásokat, kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, tömegben viseljünk maszkot," mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus osztályvezető főorvosa a Kossuth rádiónak. Szlávik János hozzátette:

tapasztalatai szerint a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott.



Bár a remdesivir nevű gyógyszer ígéretesen alkalmazható, azt továbbra megtartják klinikai alkalmazásra, gyógyszertárakban nem teszik elérhetővé. Szlávik elmondta még, hogy

a leghosszabb ideig kórházban ápolt koronavírusos személy két hónapot töltött egészségügyi intézményben.