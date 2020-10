Bochkor Gábor is koronavírusos

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Pozitív lett Bochkor Gábor koronavírus tesztje és enyhe tünetei is vannak - írja a Blikk. A Retro Rádió és az ATV 56 éves műsorvezetője azt nyilatkozta a lapnak, hogy kedden kezdte el érezni a tüneteket, és bár a gyorstesztje negatív lett, a PCR teszt kimutatta a vírust a szervezetében. Bochkor arról számolt be, hogy hőemelkedése és enyhe izomfájdalma is van, de a közérzete egyelőre jó és az ízlelésével és szaglásával sincs gond.

A műsorvezető már jelezte a kollégáinak, hogy elkapta a vírust, így ők is elmennek tesztelni a következő napokban. A rádióműsora pénteken best of adással jelentkezik, hétfőre viszont mindenki ki tudja majd alakítani a technikai környezetet, hogy otthonról is tudja vezetni a műsort. Azt mondta, amíg nincs meg mindenkinek a negatív eredménye, addig senki nem megy be a rádióba. Bochkor ATV-s műsorának felvétele is szünetel.