Szlovákiába mennek tesztelni magyar egészségügyi szakemberek

200 egészségügyi dolgozóval segíti a hétvégi szlovákiai országos tesztelési programot Magyarország. Minderről Ivan Korčok szlovák kül- és EU-ügyekért felelős miniszter számolt be a Twitteren. Korčok arról írt, hogy bár ők csak 50 embert kértek, a magyarok 200-at küldenek, amit nagyon köszön Szijjártó Péternek. A szlovák miniszter szerint a magyarok Komáromban, Léván, Nyitrán és a Kassa melletti Tőketerebesen fognak besegíteni.

Szlovákiában, két héttel ezelőtt, a meredeken növekvő esetszámokat látva döntöttek a világon gyakorlatilag példátlan tesztelési program mellett, Az országban, ahol a múlt hétvége óta gyakorlatilag kijárási tilalom van, a következő két hétvégén fogják letesztelni több ezer helyszínen antigén-tesztekkel a teljes lakosságot.

A 444 pénteken több hazai egészségügyi intézményből és felsőoktatási intézményből is úgy értesült, hogy Szlovákiába toboroznak önkénteseket. Volt, ahol nagyon jó fizetést is ajánlottak a részvételért. A nap folyamán több minisztériumnál és állami intézménynél is érdeklődtünk arról, hogy pontosan hány embert küldenének, hova, és mennyi időre. Azt is megkérdeztük, hogy nem tartják-e problémásnak, hogy a jelenleg nagyon súlyosan túlterhelt magyar egészségügyi intézmények kisegítése helyett külföldre küldenek szakembereket, de egyik intézménytől sem kaptunk választ egyetlen kérdésünkre sem.