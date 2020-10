Több újpesti focista is koronavírusos, köztük olyanok, akik már egyszer átestek a fertőzésen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megint terjed a koronavírus az Újpest focistái között, a klub honlapja szerint olyanok is megferőződtek, akik másfél hónapja már átestek rajta, ezt írja weboldalán az Újpest FC.

Az újabb fertőzések miatt a csapat kérvényezi, hogy halasszák el a vasárnapra tervezett, MTK elleni meccsét. Október 27-én írta először a klub, hogy a legutóbbi tesztelés alkalmával az első csapatnál több játékosunknál és az edzői stábnál is pozitív eredményt diagnosztizáltak.

Most azt közölte az Újpest, hogy az október 29-én végzett tesztek szerint a csapat nagy részét megtámadta a fertőzés, köztük olyan játékosokat is, akiknek már korábban volt pozitív tesztje, már a karanténon is túlestek és épp visszaálltak a csapatba.