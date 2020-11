Friderikusz szeretné, ha te is sírnál a 90 éves Schobert Norbert láttán

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Mindenki igazán sajnálhatja, hogy Rogán Antal és Rogán Cecília elváltak, mert ha valakikkel érdemes lett volna elindítani ezt a műsort, azok ők. De szerencsére van még az országban pár ikonikus celebpáros, akiknek a legtöbb megmozdulása és szava kincset, de legalábbis cikket ér. Például Schoberték, akiket elsőként maszkoltak ráncos öregemberekké az RTL Klub új műsorában.

„Az Életünk története meglehetősen speciális műsor”

– kezdte a felkonfot Friderikusz Sándor, és igaza van, mert amikor először hallottam arról, hogy miről szól az RTL Klub új zsebkendőpusztítónak szánt show-ja, nem nagyon értettem a lényeget, és ha nagyon finoman kellett volna megfogalmazni a műsorral kapcsolatos gondolataimat, én is valami hasonlót mondtam volna.

Képek: RTL Klub

Mindenkiből a saját öreganyja lesz

Az Életünk története holland licensz alapján készült, az első rész után pedig szerencsére kiderült a lényege, vagyis hogy a meghívott celebpárok Friderikusz Sándorral beszélgetnek arról, mi lesz évtizedekkel később – nem a pusztulás szélén álló bolygóval, hanem a kapcsolatukkal –, és hogyan fognak akkor kinézni. Teljesen jogosan merülhet fel sokakban a MIÉRT és a MINEK, miután már a legalapabb okostelefonra is évek óta le lehet tölteni olyan appokat, amikkel öregíteni lehet bármelyik fotónkat, de ebben a műsorban nem digitálisan csinálnak öregembereket a szereplőkből, hanem maszkmesterek melóznak órákat azon, hogy mindenki a saját öreganyjának nézzen ki.

Az első adásban Schobert Norbertet és Rubint Rékát maszkírozták húsz, majd negyven évvel idősebbre – ja mert a vendégeket kétszer is megöregítik –, hogy a műsor végére garantáltan elfogyjon egy csomag százas zsepi. Persze nem otthon, hanem a stúdióban, ahol nyilván felkészültek erre, és bekészítettek Friderikusz mellé egy dobozból kihúzkodós, feltehetően illatosított zsebkendőcsomagot, amit máskor igazán tehetnének egy a meghívottakhoz közelebbi dohányzóasztalra is, hogy ne a műsorvezetőnek kelljen mindig felállnia és odanyújtania a síró vendégnek.

Szóval ez most egy olyan műsor, amin egyszerre kell meghatódni és csodálkozni, majd évtizedekkel később röhögve visszanézni az internet archívumából, valahogy úgy, ahogy most nézhetjük vissza enyhébb kínok és annál nagyobb rácsodálkozások közt Friderikusz Fantasztikus Európa című műsorát, amit a 2003-as népszavazásra húztak fel, amin arról kellett dönteni, hogy Magyarország csatlakozzon-e az Európai Unióhoz.

Először a feneke tetszett meg

Friderikusz bemutatása szerint Schobert és Rubint „tizenkilenc éve élnek együtt mesés boldogságban", „sikeresek, gazdagok így aztán természetesen megosztók is”, azt viszont elfelejtette hozzátenni, hogy aki már látott/olvasott/hallott interjút velük, az Schoberték rutinja miatt most nem kap sok újdonságot. A fő témák közt nyilván szóba került Schobert 2012-es szívműtétje és persze az is, hogy sokáig nehezen tűrte, hogy felesége is szeretne karriert. Megtudhattunk viszont olyan fontos dolgokat, hogy Schobertnek Rubintban először a feneke tetszett meg abban a piros-fehér csíkos „latinos trapézgatyában”, illetve hogy később azért csalta meg, mert „a siker nagyon berobbant az életébe”, de valójában nem volt szeretője, felesége „csak a nem megfelelő üzenetváltásba futott bele”.

Na de mivel a műsor lényege az, hogy a meghívottak hogyan néznek majd ki öregen, ráncosan és ősz hajjal, itt vannak a fotók, amiért mindenki kattintott. A most 49 éves Schobert és a 42 éves Rubint ilyen lesz 70 és 62 évesen:

Ilyen pedig 90 és 82 évesen:



Néhány fontos idézet a műsorból:

Schobert arról, hogy miért nem tetszett neki, hogy felesége dolgozik: „Szerettem volna úgy egy feleséget és gyerekeim anyját magam mellett tartani, hogy én büszkén nézhetek a tükörbe, hogy mindent megteremtek a számukra és mindent megadok nekik. (...) Úgy éreztem, ezzel az én férj szerepem csorbul. Mert úgy érzem, hogy egy felnőtt nem akkor válik felnőtté, amikor 18 éves lesz, hanem amikor végre önmagát tartja el. És akkor válik férfivá az a felnőtt, amikor már mást is. (...) Ezen már túltettem magam, csak akkor úgy gondoltam, hogy férj és férfi akarok lenni és ne kelljen a Rékának emellett bohóckodnia.”

Schobert a vagyonáról:

„Hálistennek akkor is és mai napig is keresek annyit, hogy ötven feleséget is el tudnék tartani.”

Schobert az idősebb Rubintról: „Imádnám, ha egy szexnagyi jönne be: korbács, szájmaszk.”

Schobert az öregedésről: „Se demens, se trottyos nem szeretnék lenni.”

Schobert a 82 éves Rubintnak:

„Te is gyönyörű vagy kicsim! Anyád! A kezed!”

Schobert jövőképe: „Szeretném ha úgy emlékeznének rólam, mint aki a magyarok közül a legtöbbet tette az emberek egészségéért, nem orvosként. Nekem ennyi elég.”

Rubint a lányáról: „Nem tudom hogy a Larából mi lesz, mert minden érdekli. Nagyon tehetséges az éneklésben, gyönyörű szép, modellügynökségek keresik meg, tökéletesen beszéli az angol nyelvet, tehát bármi lehet a Lara.”

Az előzetes szerint a következő adás vendégei egyébként Nagy Ervin és Borbély Alexandra lesznek, utóbbi pedig az előbbit dobálja majd a stúdióban az otthonról vitt kockacukorral.