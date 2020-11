Újra mérlegeli a kormány a tavaszi intézkedések bevezetését

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az InfoRádióban arról beszélt, hogy ha azt nem garantálható az egészségügyi ellátás biztonsága, akkor a kormánynak lépnie kell. A halálozások számával kapcsolatban megjegyezte, hogy „mostanra kialakult egy olyan helyzet, amikor a kormánynak is szigorítani kell”. A keddi és szerdai kormányülésen is várhatóak szigorítások.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról, hogy



a kormány minden olyan intézkedés ismételt bevezetésének a lehetőségét mérlegeli a koronavírus-járvány elleni védekezésben, amellyel tavasszal már élt. Szerinte a helyzet nem könnyebb, mint egy hónapja, és várhatóan még sokkal nehezebb lesz. „Kedden és szerdán döntéseket hoz a kormány, ezekhez akarja kikérni az idősek véleményét, hogy jól határozzon” - hangoztatta a miniszter.

Gulyás Gergely fontosnak nevezte, hogy az iskolák továbbra is nyitva legyenek, szerinte egyedül a felsőoktatási intézmények egyedül olyanok, ahol ma is szabadon dönthetnek arról, milyen formában folyik a képzés. „A felsőoktatásban ma is azt látjuk, hogy szabadon a fenntartó, az egyetem eldönti a saját felelősségét mérlegelve, hogy indokoltnak látja-e az online oktatás bevezetését vagy sem. De egyébként az iskolákban, beleértve a gimnáziumokat is, mindenféleképpen azt szeretnénk, ha az oktatás a jelenlegi keretek között folytatódna” - mondta Gulyás Gergely.



A keddi kormányülésen tovább szigoríthatnak a sportrendezvények látogatási szabályain is. „Lényegesen szigorúbb szabályokat nem csupán elfogani szükséges, hanem betartatni is. Tehát világossá kell tenni, hogy amíg lehetnek nézők, addig maszkviselési kötelezettség van. és ha valaki ezt nem tartja be, akkor ott nem csupán azt kell megbírságolni, aki személyesen nem tartja be a maszkviselésre vonatkozó előírásokat, hanem a klubot is büntetni kell. Úgy, hogy akkor zárt kapuk mögött játssza a meccseit. Lehet, hogy az a pillanat is elérkezik, amikor amúgy is így kell, hogy döntsünk”- mondta Gulyás Gergely.

A miniszter arról is beszélt, hogy mivel súlyosbodik a járványügyi helyzet, ezért nem csak súlyosabb szabályokat kell hozni, hanem be kell tartatni a szabályokat. Ezért a betartatás eszközeinek is súlyosabbnak kell lenniük. „Érdemi szankció fog társulni ahhoz, ha valaki a maszkviselési kötelezettséget nem tartja be”- tette hozzá.

Gulyás arról is beszélt, hogy ma még nem látszik, milyen mértékben kell majd igénybe venni az egészségügyi személyzetet, „de azt biztos, hogy sokkal nagyobb mértékben, mint tavasszal”. Valamint jó esély van arra, hogy az ötöd-hatodéves orvostanhallgatókat is szolgálatba kell állítani. A miniszter szerint egy hónapra előre nézve, a legrosszabb forgatókönyv szerint is képes az ország minden beteget ellátni, mindnekiről gondoskodni.

A vakcinákról azt mondta, hogy nem akarják kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást, de ugyanakkor ingyenes lesz.