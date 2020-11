Bedeszkázzák a kirakatokat az USA-ban

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A kiskereskedők már előre próbálják minimalizálni a kárt, ha az elnökválasztás eredménye miatt tiltakozások, zavargások törnének ki, írja a CNN. A Tiffany, a Saks Fifth Avenue, a Macy's és a Target is a legrosszabbra készül, és bedeszkázták egyes kiemelt üzleteik kirakatát. Elsősorban New York-i, kaliforniai és illinois-i boltok esetében számítanak vandalizmusra olyan frekventált környékeken, mint a New York-i Times Square vagy a Los Angeles-i Rodeo Drive.

Az áruházláncok félelme nem alaptalan: nyáron, a rendőri intézkedés közben megfulladó George Floyd halála után kitört zavargások során rengeteg boltot törtek fel és fosztottak ki. A CVS patika- és drogérialánc bejelentette, hogy amíg tudnak, nyitva maradnak, de a nyáron szétzúzott összes boltjukat bedeszkázzák. A kirakat méretétől függően az óvintézkedés költsége boltonként 124 és 31 ezer dollár (tízmillió forint) között lehet.

Október vége óta 750 üzlet tett óvintézkedést, de mivel minél több kirakatot deszkáznak be egy környéken, a többi annál vonzóbb célpont lehet, a kereskedelmi szakemberek szerint végül sokkal több kereskedelmi lánc léphet.