Betelt a miskolci kórház, Egert is bevonják a koronavírusos betegek ellátásába

Mostanáig a Borsod, a Heves és a Nógrád megyei koronavírusos betegeket is Miskolcon látták el, de mivel betelt a kapacitás 80 százaléka, az egri Markhot Ferenc Kórházból is járványkórház lesz. Erről az Egri Hírek írt először, majd nekünk is több forrásból megerősítették az információt.

A miskolci kórházat szeptemberben jelölték ki elsővonalbeli ellátóhellyé, akárcsak a szekszárdit, az ajkait, a kiskunhalasit és a nyíregyházit. Utóbbiban már múlt héten olyan rossz volt a helyzet, hogy háziorvosokat is bevontak az ellátásba, életkorra való tekintet nélkül.