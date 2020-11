Ismét fehér kivilágítással tiszteleg esténként az egészségügyi dolgozók előtt a Lánchíd

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ahogy tavasszal, az első hullám idején, úgy most is fehér kivilágítást kap esténként a Lánchíd az egészségügyi dolgozók tiszteletére, jelentette be kedden a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint ha akkor "elismeréssel, tisztelettel fordultunk az egészségügyi dolgozók felé," akkor most egyenesen kötelező.

"Hiszen amit ma, a drámai sebességgel terjedő és gyilkos járvány idején az orvosok, ápolók és az egészségügyben dolgozó minden honfitársunk mindannyiunkért tesznek, azt nem lehet kellően megköszönni. Fontos, hogy ne hagyjuk magukra őket, éppen most ne, amikor életük talán legnagyobb kihívásával kell megbirkózniuk,"

fogalmazott Facebook-posztjában.

Legyen ez a fehér fény figyelmeztetés is mindannyiunk számára, hogy könnyítsük meg az egészségügyben dolgozók munkáját. (..) Viseljük a maszkot, immár az éttermekben is, amikor nem eszünk vagy iszunk,



írta zárásként.