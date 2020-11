Biden lassan erősödik, de még semmi sincs lejátszva

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ahogy arra számítani lehetett a 2020-as elnökválasztással kapcsolatban, a voksolás utáni napon még egyáltalán nem dőlt el, hogy Donald Trump vagy Joe Biden hirdethet majd győzelmet a végén - hiába tette ezt meg Trump már jó előre. Szerdán nap közben is változott még a helyzet ahhoz képest, ahogy magyar idő szerint reggel álltak a dolgok, a nap végére pedig várhatóan/remélhetően már sokkal biztosabbat fogunk tudni mondani. Addigra ugyanis abból azokból az államokból, ahol még nem dőlt el az elektori szavazatok sorsa, háromban is azt ígérik, hogy befejezik a szavazatok számlálását.

Szerda kora délután úgy állunk, hogy Donald Trumpnak 213, Joe Bidennek pedig 227 vagy 238 elektori szavazata van (ez utóbbi attól függ, hogy Arizonában úgy vesszük, hogy nyert-e már Biden, vagy ez még nem biztos), az elnök 66 032 373, kihívója pedig 68 690 358 szavazatot kapott.

Biden nyert Trump nyert Szoros verseny Még nincs eredmény IN TX WA CO AZ KS OK MN IA AR LA WI KY TN MS AL GA ID MT WY CA NV AK HI UT NM NE* OH IL NH OR MA PA FL MD DC DE NY NJ ME VT RI CT Az amerikai elnökválasztás állása térképen Előzetes eredmények, november 4. délután 14 10 2 0 16 2 9 18 1 1 2 0 10 10 3 4 5 5 6 6 1 1 5 38 9 6 7 6 8 6 9 16 9 1 1 8 5 6 7 3 12 3 3 7 3 3 13 5 15 4 3 4 1 1 2 9 3 WV SD ND 4 MO 10 3 MI VA NC SC * 4 szavazat Trumpnak, 1 Bidennek Nebraskában ** 1 szav. eldöntetlen Maine-ben **

Még 7 államban nem lehet eldönteni, hogy ki nyert: Michiganben, Wisconsinban, Pennsylvaniában, Észak-Karolinában, Georgiában, Nevadában és Alaszkában. Ezek közül több államban is nagyon szoros a verseny, van, ahol még bőven változhat, és van, ahol már változott is az állás a reggeli eredményhez képest.

Három állam, Wisconsin, Michigan és Georgia sorsa pedig várhatóan még ma eldől. Wisconsin: A közép-nyugati államban, amelynek 10 elektori szavazata van, reggel még Donald Trump vezetett, nap közben viszont Biden enyhén beelőzött, azóta pedig, kicsit növelte is az előnyét. Úgy másfél órája még azt írtuk, hogy 89 százalékos feldogozottságnál 49,2 - 49,0 százalékos arányban, éppen, hogy vezet Biden. Azóta már a szavazatok 97 százalékát megszámolták, Biden előnye pedig 49,5-48,8 százalék. A két jelölt között kicsit több, mint 20 600 szavazatnyi különbség van, egy órája a Guardian szerint pedig még 173 ezer szavazatot kellett megszámolnia a biztosoknak. Ez azóta valószínűleg már kevesebb.

Michigan: A Wisconsinnal szomszédos államban majdnem fordított volt az állás szerda délutánig, 89 százalékos feldolgozottságnál viszont Biden éppen hogy, de átvette a vezetést, 49,2-49,1 arányban vezet Trumppal szemben. Több megyében viszont még a 70 százalékot sem éri el a feldolgozottság, például az állam legnagyobb városát, Detroit-ot is magában foglaló Wayne megyében. Az ABC News térképét átböngészve látszik, hogy tipikusan az olyan megyékben alacsony a feldolgozottság, ahol Joe Biden nagyon vezet, így várhatóan a még meg nem számolt szavazatok jó része is őt erősíti majd. Erre számít a New York Times is, abból kiindulva, hogy már leginkább csak a levélszavazatokat számolják az államban, amelyek tipikusan a demokrata jelöltnek kedveznek. Kérdés, hogy ezeknek a számolását befejezik-e még szerdán, de az biztos, hogy a nap végére sokkal tisztább képünk lesz, hogy kire szavaz majd a 16 michigani elektor.

Georgia: A déli államban a szavazatok 92 százalékát számolták eddig meg, ezek alapján Trump 50,5-48,3 arányban vezet. A helyzet viszont itt itt is hasonló, mint Michiganben: míg a kisvárosias, gyérebben lakott, és inkább Trumpra szavazó megyékben már majdnem az összes szavazatot összeszámolták, a nagyobb városokban, mint Atlanta, Augusta vagy Savannah, még 90 százalék alatt van a feldolgozottság, itt pedig Biden magabiztosan vezet az elnökkel szemben. Így akár még nem teljesen biztos, hogy ezt a 16 elektort adó államot Trump nyeri.

A többi, még függőben lévő államban várhatóan ma még nem lesz eredmény: