Hogy becsülhették ennyire alul a Trump-szavazók számát?

Ritkán cáfol rá a valóság akkorát az emberre, mint a Washington Post vendégpublicistájára, aki két nappal ezelőtt arról írt, hogy a mítoszokkal szemben nem létezik olyan, hogy rejtőzködő Trump-szavazó, az elnök támogatói nem hazudnak a közvéleménykutatóknak.

Az elnökválasztás végeredménye még nem ismert, az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a közvéleménykutatók 2016-hoz hasonlóan megint súlyosan alulmérték a Trump-szavazók arányát, ha nem is országos szinten, de egyes államokban egészen biztosan. Trump meglepően magas valós támogatottságát az is okozhatná, ha Biden hívei otthon maradtak volna, de a rekordrészvétel arra utal, hogy nem ez történt.

Fotó: Scott Eisen/AFP

Floridában például a FiveThirtyEight két napja még 8,4%-os Biden-előnyt mért, ehhez képest Trump nyert, 51,3%-kal. Ez már nagyon nagy, a statisztikai hibahatáron messze kívül eső eltérés. Hasonlót tévedtek Michiganben, és kisebbet, de jelentőset még jó pár államban.

Az emberek, akik Biden elsöprő győzelmét várják, most is sokkolva lesznek, idézett a Politico két közvélemény-kutatási szakértőt október végén, akik 2016-ban is előre megmondták, hogy a Clinton győzelmét előrevetítő felmérések nem veszik figyelembe, hogy Trump hívei nem őszinték a kutatókkal, mert félnek a megbélyegződéstől.

Arie Kapteyn and Robert Cahaly most is azt állították, hogy a kutatások alulmérik Trump támogatottságát, mert nem tudnak számolni a rejtőzködő szavazóival, akik nem szeretnék, hogy emiatt elítéljék őket. Az ugyanis a tapasztalatuk, hogy a Trump-szavazók őszintébbek, ha nem a saját, hanem az ismerőseik preferenciájáról kérdezik őket: ebben az esetben Biden országos előnye már sokkal, 4-5 százalékkal.

"Az emberek hazudnak a könyvelőnek, az orvosnak, a papnak : miért várjuk, hogy egy vadidegen embernek igazat mondanak a telefonban?" - tette fel a kérdést Kapteyn. A két kutató szerint az "alvó" és nem igazán elkötelezett választók megint nagy számban vesznek részt az idei választáson, és rekordmagas részvételt jósoltak (ami be is jött). Azt is jósolták, hogy ha valakit mondjuk Trumpról kérdeznek a kutatók a telefonban, de nincs kiforrott véleménye, akkor inkább azt válaszolja, amit szerinte a vonal másik végén várnak tőle. Ez azonban nem jelenti azt, hogy úgy is szavaz.

Márpedig Trumpot még a 2016-osnál is sokkal szélsőségesebben ítéli meg a közvélemény, és a média cseppet sem óvatos, amikor jelzőkkel kell illetni. Ez pedig sok embert elbátortalanít attól, hogy felfedje egy idegen előtt, hogy valójában inkább Trumpra szavazna.

A két szakember elavultnak tartja a telefonos közvéleménykutatás módszerét, bár még ők is használják, de egyre nagyobb súlyt kapnak a számításaikban a fölrajzi eloszlás szempontjából reprezentatívan, de azon belül véletlenszerűen kiválasztott online válaszadók, akiket igyekeznek jól megfizetni.