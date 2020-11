Jóváhagyta a brit parlament: csütörtöktől jön a zárlat Angliában

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nagy többséggel jóváhagyta szerdán a londoni alsóház a csütörtöktől négy hétre életbe lépő csaknem teljes - bár a tavaszinál több szempontból lényegesen enyhébb - angliai korlátozásokat, amelyeket a koronavírus-járvány megfékezése végett rendelt el a brit kormány.

A képviselők 516-38 arányban, vagyis 478 fős többséggel szavazták meg az intézkedést. Ez azt jelenti, hogy a kormány indítványát az ellenzéki frakciók tagjainak zöme is támogatta, mivel a kormányzó Konzervatív Pártnak 80 fős többsége van az alsóházban.

Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentette be hivatalosan a korlátozó intézkedéseket. Ezek közé tartozik, hogy november 5-től december 2-ig az Angliában élők csak meghatározott indokokkal hagyhatják el otthonaikat. A kivételek között szerepel a sürgősségi vagy a tervezett orvosi ellátás, az alapvető szükségleti cikkek és a gyógyszerek beszerzése, a munkahelyre utazás azok esetében, akik otthonról nem tudják ellátni munkájukat, illetve a szabadtéri testedzés.

Mindemellett csütörtöktől a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, valamint a pubok, a bárok és az éttermek is bezárnak négy hétre, bár elvitelre és házhozszállításra továbbra is lehet ételt rendelni. Lényeges különbség azonban a járvány első, tavaszi hulláma idején elrendelt zárlathoz képest, hogy ezúttal az iskolák és az egyetemek a négyheti zárlat idején is nyitva maradnak.

A szavazás előtti szerdai alsóházi vitában Johnson kijelentette: a mostani korlátozások érvénye december 2-án automatikusan lejár. A brit miniszterelnök ugyanakkor közvetett utalást tett arra, hogy a továbbiak az akkori járványhelyzettől függnek majd.

„Nagyon remélem, hogy (december 2. után) újra tudjuk indítani az országot, az üzleti vállalkozásokat, és azt, hogy karácsony közeledtével a boltok is újranyithatnak" - fogalmazott.

Hozzátette ugyanakkor: mindez attól függ, "hogy most megteszünk-e mindent az R mutató leszorítására".

Boris Johnson ezzel az R reprodukciós rátára utalt, amely azt jelzi, hogy a koronavírus-fertőzöttek hány más embernek adják tovább a fertőzést. A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) jelenleg érvényes számításai szerint az R reprodukciós ráta az Egyesült Királyság egészének átlagában 1,1-1,3 között van, ami azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 11-13 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

A brit egészségügyi hatóságok becslése szerint a nagy-britanniai járvány tavaszi tetőzésének idején 3,5 körül lehetett az R mutató országos átlagban. A brit egészségügyi minisztérium ismertetése szerint a szerda estével zárult 24 órában az Egyesült Királyság egészében 25 177 koronavírus-fertőzést szűrtek ki.

Országszerte eddig 32,3 millió koronavírus-tesztet végeztek és ezek közül csaknem 1,1 millió lett pozitív. A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a szerda este véget ért egy napban 492-en haltak meg a Covid-19 betegségben. Ez május 19. óta a legmagasabb napi halálozási szám. Az Egyesült Királyságban a szerdai adatokkal együtt eddig 47 742 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak. (MTI)