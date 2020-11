Még maszkokkal sem védi a tanárokat a kormányzat

A rendelkezésre álló adatok alapján Biden minden bizonnyal győzni fog Nevadában, Arizonában, Wisconsinban és Michiganben is. Pennsylvaniában is valószínűsíthető a győzelme, de ott jogászkodással ezt még megakadályozhatják a republikánusok. De annak már nem volna jelentősége, Bidennek anélkül is megvolna az elnökség elnyeréséhez minimálisan szükséges 270 elektori szavazat.