Első ránézésre nem látszik, de kiderült, hogy a szamárpingvin valójában négy különböző pingvinfajta

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Ha nem is világszenzációról, de viszonylag fontos tudományos hírről számolt be a BBC, miszerint DNS-vizsgálatok alapján kiderítették, hogy az eddig egy pingvinfajtának hitt szamárpingvin valójában négy különböző fajta. Ezzel az eddig ismert pingvinfajták száma 18-ról 21-re nőtt. Ahhoz, hogy ezen a számon hivatalosan is változtassanak, az eddigi kutatásokat egy nemzetközi bizottságnak kell felülbírálnia.

Ránézésre nagyon hasonlítanak egymásra, nehéz megkülönböztetni őket



– mondta a BBC-nek Dr. Jane Younger, a Bath-i Egyetem Evolúciós Központjának kutatója, aki hozzátette, hogy a szamárpingvinek populációja jelenleg stabil, de ahogy melegszik a klíma, látszik, hogy az északi populációk dél felé vándorolnak, emiatt szükséges a megfigyelésük.

Az Antarktiszon és a környező szigeteken élő pingvinek életére számos környezeti tényező van negatív hatással, a műanyagszennyezéstől a túlhalászáson át a klímaváltozásig.