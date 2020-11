Hallani sem akar róla az óvoda, hogy egy vesebeteg családapa a járvány miatt otthon tarthassa ötéves gyerekét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

32 éve diagnosztizált, állandó orvosi kezelésre szoruló vesebeteg Nyári Attila, egy Somogy megyei családapa, aki az RTL Híradó riportjában mesélte el péntek este:

hiába veszélyeztetett a tomboló koronavírus-járványban, az óvoda, ahová gyereke jár, nem hagyja, hogy Attiláék átmenetileg otthon tartsák a kicsit.

Attila és felesége mindketten őstermelők, az évnek ebben a szakaszában otthon vannak, ezért is gondolták, hogy ötéves fiúkat is szeretnék otthon tartani, nehogy a férfi elkapja a koronavírust.

Kétszer is kérte levélben az óvodától, engedélyezze ezt, az érintett barcsi városi óvoda elutasította a szülők kérését, mondván, „az otthon maradás nem szolgálná a gyermekek érdekét”, és különben is, a szülők megfertőződésének veszélye ugyanúgy fennáll például bevásárláskor is, míg a köznevelési intézményekben szigorúan veszik a járványügyi szabályokat.

A válaszlevél higiénés tippeket is ad Attiláéknak a járvány elleni védekezéshez: szellőztessenek sokat, fertőtlenítsenek otthon. Azt kérték, a gyerekük csak rendkívül indokolt esetben maradjon távol az óvodától.

Anomáliának látszik a jelenleg érvényes szabályrendszerben Attiláék problémája, az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján ugyanis a járványügyi szempontból veszélyeztetett csoportba tartozó gyerekek esetében van lehetőség az iskolától/óvodától való tartós távolmaradásuk engedélyezésére, orvosi igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel. Arról azonban, hogy veszélyeztetett csoportba tartozó szülő esetén lehetséges lenne-e ez, nem szól a szabályozás.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az RTL-nek azt nyilatkozta, egyre több szülő kér tőlük hasonló ügyben segítséget. Szerintük az oktatási intézményeknek saját, intézményi járványügyi protokoll alapján lenne lehetőségük felülírni a házirendjüket, és az Attiláékéhoz hasonló esetekben engedélyezni a gyerekek hiányzását - mondta Nagy Erzsébet, a szakszervezet képviselője.